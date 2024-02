Malestar e indignación es lo que sienten diversos pacientes que requieren el servicio de hemodiálisis y sus familiares, quienes, portando carteles, llegaron hasta el Hospital Regional Cayetano Heredia y el Gobierno Regional de Piura para exigir que EsSalud no “atente contra sus vidas”. Ellos pidieron que EsSalud no interrumpa su tratamiento y pague a las clínicas por tercerizar el servicio, pues han suspendido la atención en Piura, Sullana y otros.

Ellos llegaron hasta el nosocomio de Castilla y protestaron en la puerta principal precisamente cuando los funcionarios brindaban una conferencia en la sala de Gerencia de EsSalud, y se mostraron muy indignados porque indicaron que el último miércoles, murió una paciente que se dializaba. “Ayer ha muerto una amiga que se dializaba, no hay medicina, no hay nada, de un año acá, hay estos problemas, corremos riesgo nuestra salud. Que nos atienda el encargado, pero no nos dan la cara, queremos exponer lo que pasa con nuestros familiares. Hay pacientes que ya deben estar dializándose, pero no hay atención en las clínicas”, dijo una familiar.

En tanto, Jenny Navarro, hija de un paciente, indicó que su padre está recibiendo el servicio de hemodiálisis, pero ahora, junto a otros pacientes, corren el riesgo de perder la vida si no reciben dicho tratamiento. “Mi padre también se dializa y venimos desde Paita. Lo que pasa es que en la clínica donde se dializa, nos dicen que hasta hoy (ayer) se van a dializar. Entonces, los pacientes que lleguen el viernes y sábado, ¿qué va a a pasar con ellos? Corren el riesgo la salud de estos pacientes. Lo que queremos que el encargado (de EsSalud) dé la cara, porque hemos ido cuatro representantes y no nos han dejado ingresar”, dijo.

Momentos previos a la protesta, representantes de la Red Asistencial de Piura-EsSalud brindaron una conferencia y señalaron que los más de 600 pacientes con problemas renales, no dejarán de recibir el tratamiento de hemodiálisis. Por el contrario, indicaron que están gestionando para que nuevas Ipress (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud)ofrezcan un mejor servicio a partir del 15 de marzo.

En tanto, el jefe de la oficina de Administración de EsSalud, médico Rodolfo González, reconoció que hay un retraso con el pago a los proveedores del servicio, pero están haciendo lo posible para poder cancelar.

“Hoy todos lo más de 600 pacientes con tratamiento de hemodiálisis han recibido su tratamiento. Hay la intención de mejorar el servicio, que sea integral y que llegue a todos en igualdad de condiciones. Hay compromiso de renovar equipos en el hospital Jorge Reátegui, equipos nuevos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros asegurados”, señaló el jefe de prestaciones de atención primaria, Eduardo Solano, junto al administrador Gonzáles.

Asimismo, indicaron que, en cuanto a los pagos a las clínicas, hay un tiempo en dicho procedimiento, que es auditable, por lo que requiere de una revisión exhaustiva para poder aprobar la cancelación del servicio.

Mientras que el representante de la clínica San Juan Bosco de Sullana, Miguel Miranda, dijo que con estas deudas que les tiene EsSalud, ha hecho que ellos “quiebren” como pequeñas empresas y les adeuden a sus trabajadores, proveedores y bancos. “Lo que está sucediendo es algo que durante los 10 años que tenemos en la clínica, nunca se ha llegado a estre extremo. Nos han quebrado como empresas pequeñas. Me den más de 1 millón 600 mil soles del 2002, 2023 y enero (2024). Tengo 60 trabajadores y les debemos. Además, ellos son el sostén de sus hogares.En tanto, el gerente del Centro Nefrológico del Norte de Piura, Gustavo Uribe, señaló que, debido a las deudas de EsSalud, han tenido que suspender el servicio. “Somos 5 las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) que se están viendo afectadas por la falta de pagos. En total, nos adeudan, S/1.5 millones a cada clínica. Esta situación es inviable, nuestros proveedores ya no nos quieren dar más insumos debido al dinero que les debemos. Es por esta situación que nos vemos obligados a suspender los servicios de hemodiálisis”, dijo Uribe.