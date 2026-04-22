Un mundo de fantasía se abre en el nuevo Multiteatro Movistar de Surco con el regreso a Lima de Topa del 17 de julio al 2 de agosto, en una mágica temporada de música y circo, donde la música, el color y la imaginación cobran vida.

Una temporada muy especial pensada en nuestras fiestas patrias y vacaciones escolares.

En esta propuesta, el argentino llega con sus grandes éxitos y los clásicos de siempre para cantar y bailar, música y alegría, que en el escenario se complementa con la presencia de sorprendentes artistas de circo, que aportan la magia y los más sorprendentes actos que enriquecen la experiencia en vivo.

Topa tiene más de 10 discos publicados con cientos de canciones originales dedicadas a niños y familias llenos de mensajes positivos y conexión emocional los que trae a la vida con espectáculos vibrantes donde participa toda la familia.

Con más de 3 décadas de trayectoria, Topa sigue innovando con espectáculos teatrales, música original y ahora mezclando lo mejor de su show con la magia del circo para seguir inspirando a los niños a ser ellos mismos.