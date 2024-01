Un joven universitario fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando esperaba a un técnico en la calle Las Flores, en el asentamiento Consuelo de Velasco, en el distrito de Veintiséis de Octubre, región Piura. Su padre exige justicia.

Juan José Sabino Arias Vilela (21 años) fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del sábado, cuando esperaba a un técnico para que le entregue un celular, cuando un sujeto se apareció para asaltarlo. Pese a que la víctima no opuso resistencia, el delincuente le disparó a matar.

Juan Arias, padre del joven universitario, advirtió que si la Policía no investiga ni encuentra a los asesinos de su hijo, tomará la justicia por sus propias manos, ya que el sujeto que disparó contra Juan José ya habría sido identificado. Cuestionó el accionar de los agentes tras precisar que el presunto asesino fue detenido en la Divincri, sin embargo, fue puesto en libertad.

“Este miserable (presunto asesino) ha estado detenido ayer en la Divincri y a las 4 de la mañana lo sueltan porque tiene contactos ahí. Yo pido que se haga justicia, yo no voy a descansar. Si las autoridades no hacen justicia, voy a tomar justicia con mis propias manos, eso sí se los digo. No voy a dejar impune la muerte de mi hijo, con las autoridades o con mis propias manos”, advirtió.

Asimismo, dijo que durante su gestión como gobernador del sector ha trabajado de la mano con la Policía, pero en las últimas semanas tuvo que renunciar al cargo porque ya no hay apoyo de los efectivos.

“La Policía no hace nada. Yo he sido teniente gobernador hasta hace dos semanas, he renunciado porque no tenemos apoyo de la Policía, Serenazgo a duras penas nos ayuda. Hemos tenido buenos jefes, hemos hecho operativos, hemos mantenido al margen la delincuencia, pero ahora no hay patrullaje, la población está desamparada. Mi hijo era un estudiante de Administración de Empresas y muy trabajador “, explicó Juan Arias mientras lloraba.