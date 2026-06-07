El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, salió optimista tras conocerse los resultados del flash electoral de Datum e Ipsos. Celebró los números preliminares que, según dijo, muestran un empate técnico con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Aquí en Lima, donde del 3% estamos pasando a más del 33%. Ahora viene una etapa de trabajo, la defensa del voto; agradecemos ese respaldo contundente que nos dice un empate estadístico", afirmó Sánchez en el centro de Lima, luego de su visita al penal de Barbadillo, donde se encuentra el expresidente Pedro Castillo.

El candidato llamó a sus seguidores a mantener la calma y esperar el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez sostuvo que su partido está en condiciones de respetar los resultados oficiales y convocó a observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso. “Nadie puede decir ya gané o perdí, sino que queda un respeto de la democracia”, expresó.

El candidato también reconoció que la jornada no estuvo libre de problemas, pues indicó que la Defensoría del Pueblo alertó incidencias, las cuales fueron aclaradas y el JNE intervino a tiempo, con el objetivo de evitar irregularidades mayores.

“Nosotros reafirmamos el profundo compromiso democrático del consenso de organizaciones”, apuntó.

Cerró su mensaje con un llamado directo a sus simpatizantes a respetar el voto del pueblo y defender cada acta en conteo que recién comienza.