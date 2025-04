Mas de 400 obreros de construcción civil de Piura acataron la movilización nacional a fin de exigir mejoras en la atención en EsSalud y el respeto a sus pensiones, así como mayor seguridad. Mientras que, un grupo de pescadores de la provincia de Sechura bloqueó los accesos en rechazo a la Ley 31749, que supuestamente impide a los pescadores artesanales realizar su actividad en las tres millas.

Desde las 10 de la mañana de ayer, cientos de trabajadores y agremiados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) salieron a las calles para solicitar apoyo al proyecto de Ley N° 5440/2022-CR, que busca la regulación de la lactancia y de sepelio que se ha mantenido congelado por muchos años en 820 y 2070 soles, respectivamente.

Además, solicitan implementar medidas efectivas para mejorar los tiempos de espera para citas y cirugías, el desabastecimiento de medicamentos y la falta de especialistas a nivel nacional.

“Exigimos una mejor atención en el seguro. Nos programan y nos atienden dentro de un mes, dos o tres meses, cuando la enfermedad ya está avanzada. No es justo para los trabajadores que nos traten así”, dijo el secretario de Defensa de Construcción Civil de Piura, Luis Vargas Luna.

Este dirigente también solicitó que no se derogue la Ley 13550 para que haya una pensión digna en el rubro de construcción civil, pues a ellos les descuentan semanalmente.

Con respecto al tema de la inseguridad ciudadana, el dirigente solicitó a las autoridades policiales mejorar el nivel de estrategias, puesto que obreros vienen siendo acribillados por sicarios. Ya son más de 40 muertes violentas en la región

“Ayer (miércoles) han matado a un obrero y hasta ahorita no esclarecen nada. Nos dan a entender que la Policía está metida en esto. ¿Por qué no nos dan seguridad a los trabajadores? No existe nada”, precisó Vargas Luna.

Asimismo, cuestionó la gestión del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, luego de declarar que no hay robos en Piura.

“En Piura hay bastante inseguridad, extorsiones a los transportistas, construcción civil, emprendedores, qué me va a decir que todo está bien cuando no hay seguridad en Piura”, insistió el dirigente.

De otro lado, decenas de pescadores bloquearon varios accesos en Sechura con el fin de insistir en su rechazo a la Ley 31749, norma que, según denuncian, atenta contra sus derechos y su actividad económica.

Como parte de esta medida, los pescadores artesanales, el puerto de Parachique bloquearon el ingreso a la ciudad de Sechura, donde colocaron ramas y piedras para impedir la circulación de los vehículos y pretender ser escuchados por el Gobierno Central.

Ellos se oponen a la pesca fuera de las 5 millas, consideran injusta esta medida, ya que ellos lo hacen a menos de 5 millas.