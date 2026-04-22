En medio de severos cuestionamientos a su gestión al frente a las Elecciones Generales del 12 de abril y bajo una crisis electoral, Piero Corvetto renunció a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El exfuncionario afronta una investigación preliminar en la Junta Nacional de Justicia (JNE) y un pedido de detención a nivel de la Policía Nacional.

La renuncia al cargo fue presentada por Corvetto en una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026. Ahí, comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020.

También señala los problemas técnicos y operativos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante el proceso electoral.

Asimismo, indicó que su renuncia tiene como fin facilitar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en un entorno de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

A vez precisó la existencia de dudas que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.

LA INVESTIGACIÓN. Mientras que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, recibió la recomendación de la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública de la Policía Nacional (Dircocor) para que se soliciten medidas de detención preliminar -por siete días- en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el proceso de las Elecciones Generales del 2026, en el que se encuentra implicado Piero Corvetto.

Mientras que el exjefe de la ONPE llegó ayer a la Fiscalía. A su llegada, fue consultado por los motivos de su renuncia. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y se limitó a responder: “está en mi carta de renuncia”.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó por unanimidad la renuncia Corvetto Salinas a la jefatura de la ONPE. La decisión ocurre tras los fallos técnicos y logísticos reportados durante los últimos comicios.

La institución comunicó que, tras la dimisión, convocaron a un pleno extraordinario para evaluar la situación y adoptar las decisiones correspondientes dentro de sus competencias constitucionales.

IRREGULARIDADES. El presidente del JNE señaló que, dos días antes de las elecciones generales (10 de abril), ya se había advertido a la ONPE de problemas en el despliegue de las rutas hacia los locales de votación. Asimismo, sostuvo que las unidades de la empresa de transportes contratada para el despliegue del material sí estaban ahí, a diferencia de lo asegurado por la ONPE, y que el retraso se debió a problemas de “embalaje”.