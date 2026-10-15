Un total de 117 obras paralizadas que comprometen S/ 3,685 millones entre el Gobierno Central, el Gobierno Regional y las municipalidades, registra la región Piura, ubicándola en el segundo puesto a nivel nacional entre los departamentos con mayor inversión comprometida al cierre del primer semestre de 2026, según cifras de la Contraloría General de la República consignada por ComexPerú.

Las causas detrás del estancamiento de la infraestructura en la región, responden a diversos factores de gestión y contractuales. El incumplimiento de contrato se posicionó como el principal detonante de paralización en Piura, afectando a un total de 75 obras.

A esta problemática le siguen las discrepancias, controversias y procesos de arbitraje, que mantienen trabados 16 proyectos, así como el abandono de obras por parte de las empresas ejecutoras que reporta 6 proyectos en el abandono. El resto de obras detenidas obedece a deficiencias en los expedientes técnicos, falta de disponibilidad presupuestal y problemas de saneamiento físico-legal de los terrenos.

Los departamentos que completan el top 5 del ranking son Lima (S/ 23,878 millones), Cajamarca (S/ 3,654 millones), La Libertad (S/ 3,650 millones) y Puno (S/ 3,306 millones).

Por nivel de gobierno, la inversión comprometida en obras paralizadas se concentra en el Gobierno Nacional (ministerios y otras entidades adjuntas), con S/2,359 millones, seguido por el Gobierno Regional (S/672 millones) y las municipalidades, provinciales y distritales (S/654 millones).

Al cierre del primer semestre de 2026, el Perú acumuló 2,262 obras públicas paralizadas, por un costo acumulado de S/ 62,829 millones. Aunque los gobiernos locales concentraron la mayoría de estas obras (1,543), su inversión comprometida ascendió a S/ 11,917 millones.