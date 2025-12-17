Desde el lunes en horas de la tarde se aperturó de manera temporal el tramo de la avenida Sullana centro, que va desde la avenida Sánchez Cerro hasta la avenida Blas de Atienza. Además del segundo carril de la Av. Cáceres hasta la calle D desde ayer martes.

Según el residente de la obra, Pedro Sarmiento, dijo que estas ya permanecerán abiertas para disminuir el caos vehicular, sin embargo, se continuarán con los trabajos de lo que falta en ambos tramos de toda la avenida Sullana.

El GORE informó que continuará con la apertura progresiva de tramos conforme avancen los trabajos finales, priorizando la transitabilidad y la seguridad vial.

Cabe indicar que la obra desde la avenida Cáceres lleva un avance físico del 90%, y la apertura es para asegurar la fluidez vehicular, reduciendo las molestias a los vecinos y transportistas de la zona.