Los miembros de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Salud (Fedat-Salud) de Piura denunciaron que el gobierno regional estaría vulnerando los derechos laborales de más de 3,000 trabajadores de este sector.

La secretaria regional del gremio, Victoria Pereira Sánchez, cuestionó que los funcionarios del GORE se niegan a instalar una mesa de negociación colectiva, pese a que en constantes ocasiones se ha solicitado un dialogo con la entidad.

Los dirigentes exigen dentro del pliego de reclamos los incentivos económicos, canasta familiar, asignación por movilidad y uniformes, pago de deuda social, y otros.

“Pedimos la instalación de la mesa técnica con el gobierno regional. Ya estamos agotando la vía administrativa y nos reuniremos para denunciar penalmente”, dijo Pereira.