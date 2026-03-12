El alcalde del distrito de La Unión, Percy Leones Yamunaqué Chero, aceptó los delitos que se le imputan y se sometió a la confesión sincera admitiendo su responsabilidad en irregularidades relacionadas con obras de descolmatación y adquisiciones durante la emergencia del Fenómeno del Niño.

LA Pena. Tras el acuerdo con la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Piura, se propone una pena reducida de 4 años y 5 meses, solicitando además la suspensión de la ejecución de la condena. La defensa del alcalde argumenta esta medida debido a que el exalcalde tiene cinco hijos menores, sus padres y un hermano con una enfermedad crónica que dependen de él.

El acuerdo, además, estipula una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil por un daño causado al Estado que asciende a S/ 800,000, de los cuales, Yamunaqué, ha aceptado pagar personalmente S/ 320,000.

Recordemos que Yamunaqué Chero es acusado del delito de peculado doloso agravado y a imputación fiscal detalla cuatro hechos que han sido reconocidos íntegramente por él como parte de un acuerdo de terminación anticipada.

A la autoridad edil se le imputa: Irregularidades en la limpieza y descolmatación de un dren en el sector Cañizal Chico de La Unión, realizadas bajo el marco del Decreto de Urgencia N° 035-2023, la adquisición de motobombas destinadas a la atención de lluvias intensas y el fenómeno del Niño (2023-2024), también bajo el mismo decreto de urgencia, la adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la emergencia climática del periodo 2023-2024 e irregularidades en servicios brindados por una contratista y el alquiler de un vehículo particular.

La audiencia en la que se evaluará este caso se realizará el próximo viernes 20 de marzo.