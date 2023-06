Ante el desborde de casos y muertos a consecuencia del dengue en la región Piura; el alcalde de la provincia, Gabriel Madrid Orue, le solicitó a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, por decoro, deberían renunciar.

“Tenemos un problema serio en salud Piura, más de 30 mil casos registrados, más de 20 muertos por dengue, los hospitales han colapsado, estas son las cifras oficiales. Si se multiplica por tres, porque siempre hay un registro, porque hay gente que no va a los hospitales, a los centros de salud, van directamente a las farmacias, se atienden con recetas de la abuelita, es un problema grave. No hemos bajado de nivel, en Piura estamos en emergencia 5, el que conduce la emergencia es el Gobierno Central”, dijo Madrid.

El alcalde provincial de Piura aseguró que al Gobierno “se le ha escapado de las manos” la epidemia del dengue, que a la fecha registra 121 000 casos en el país.

“La ministra no ha tenido una conducción adecuada, se le dijo lo que iba a pasar muchos epidemiólogos piuranos que conocen y han manejado lo que ha sucedido en el 2017, lamentablemente la respuesta del Gobierno Central siempre es cuando ya está el problema, esperamos que pase la situación y activamos recién la respuesta...La ministra por un tema de decoro debería renunciar, el desplante que ha hecho en la región Piura la última semana debería darse su salida inmediata, los congresistas piuranos deberían interpelarla inmediatamente”, recalcó Madrid Orue.

El burgomaestre subrayó que no se trata de cambiar a una persona en un momento crítico, pues existen personas en el Ministerio de Salud que conoce perfectamente el manejo de estas situaciones. “Han desatendido el nivel primario de atención, no hay recursos, no hay sueros”.

Solicitó la designación de recursos económicos, recojo de inservibles, mejorar el sistema de agua en algunas zonas que no hay, la fumigación en todas las localidades.