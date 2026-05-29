A una semana del crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, se conoció que el mismo burgomaestre denunció el 27 de noviembre del 2025 en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) que venía siendo extorsionado por delincuentes.

Según la carpeta fiscal N° 2606064502-2026-2321-0 a la que Correo tuvo acceso, el mismo Febre Calle denunció que recibió diversas llamadas y mensajes de texto donde delincuentes le exigían diversas sumas de dinero para no atentar contra su vida y la de su familia.

En los mensajes le indicaban que le habían realizado un “reglaje” (seguimiento) e indicaban que unas personas habían pagado para asesinarlo e inclusive en uno de éstos le decían: “Plata o plomo”.

De otro lado, ayer peritos especializados llegados desde Lima realizaron las pericias antropométricas como parte de las diligencias de la reconstrucción relacionadas con la muerte del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre.

Las acciones forman parte del proceso de investigación policial que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado que acabó con la vida de la autoridad edil.

En el lugar de los hechos se observó a Jhon Darwin Ponce Torres, alias “La Pájara”, quien sería el conductor de la motocicleta utilizada para perpetrar el crimen. Según las investigaciones, las huellas dactilares halladas en el vehículo corresponderían al presunto implicado.

Las diligencias se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de representantes del Ministerio Público, personal policial especializado Divincri y peritos forenses de Lima, quienes recogen información técnica y científica para fortalecer las investigaciones.