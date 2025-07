La región Piura se ubica en el tercer lugar con mayores exportaciones de productos no tradicionales a mercados extranjeros como EE. UU, China, Países Bajos, Corea del Sur y España, ya que solo en los primeros cinco meses del año ha exportado US$ 1,242 millones.

Para ello, Piura elevó en 43.6% sus exportaciones no tradicionales en este periodo del año, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recopiladas por ComexPerú.

Asimismo, se conoció que entre los principales productos no tradicionales exportados por la región figuran los calamares y potas congelados, con US$ 334 millones; fosfatos de calcio naturales, con US$ 185 millones; y mangos frescos, con US$ 160 millones.

Cabe señalar que, entre enero y mayo de este año, las exportaciones no tradicionales del Perú alcanzaron los US$ 8,697 millones, cifra que significó un crecimiento del 23.6% respecto a los US$ 7,035 millones del mismo periodo de 2024.

El resultado fue impulsado principalmente por el buen desempeño del sector agropecuario, que en los primeros cinco meses del año registró envíos por US$ 4,180 millones (+26.3%), y del sector químico, con exportaciones por US$ 1,012 millones (+16.1%). En tercer lugar, se ubicó el sector pesquero, con envíos por US$ 925 millones y un crecimiento del 67.7%.