El director ejecutivo de la oficina de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Eddy Leyva Villalonga, advirtió que la tercera ola de la COVID-19 podría ser catastrófica, pero no solo para la región, sino para el país, ya que el sistema de Salud no tiene la capacidad para atender una alta demanda o explosión de casos que puedan superar las curvas actuales de la pandemia.

Horas previas, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, mencionó que existe un riesgo latente por la llegada de la variante de la India a Latinoamérica.





Situación

El funcionario precisó que ante el anuncio de una posible tercera ola, la Diresa viene implementando un plan de contingencia integral, que estará listo la próxima semana, donde se está incluyendo pedir al Ejecutivo mayores dosis de vacunas, equipos de respuesta rápida, camas UCI y de hospitalización. Estas últimas para implementar en cada provincia de la región para atender a los pacientes durante la cuarentena.

Leyva agregó que el Ejecutivo aún sigue enviando las dosis de vacunas a cuenta gotas, y ello ha llevado que menos del 5% de la población haya recibido ambas dosis teniendo en cuenta que una inmunidad de rebaño se alcanza con el 75% de la población inoculada. Además, en el segundo trimestre del año, la región viene recibiendo una cantidad de recursos insuficientes como EPP, pulsioxímetros, entre otros.

“Lo que debe hacer el Ministerio de Salud es cerrar fronteras con los países vecinos ante la presencia de la variante de La India en Latinoamérica. Nuestro sistema de Salud no podría afrontar una tercera ola con la posible presencia de la variante de La India, ya que tiene un retraso de 40 años de abandono, y además tenemos un sistema fragmentado con subsistemas que hace que se complique y no haya una buena articulación”, mencionó.

De acuerdo a Eddy Leyva, se tiene un pequeño descenso de las hospitalizaciones y muertes; sin embargo, se vienen presentando repuntes como el ocurrido a dos semanas del Día de la Madre, donde la población no respetó las medidas de bioseguridad.

“Hemos tenido un pico en el mes de abril que ha sido un mes negro, que está disminuyendo con algunos pequeños rebrotes, pero ya no queremos que los casos aumenten ante la demanda de Camas UCI, ya que eso afecta la atención de otras enfermedades no COVID que no son atendidas”, precisó.





Estrategia

Para el especialista en Salud Pública e integrante del Colegio Médico de Piura, Dr. Julio Barrena, se debe ampliar a cincuenta camas UCI más para soportar la demanda en la región, teniendo en cuenta que actualmente todas las camas UCI se encuentran copadas y existe una lista en espera de cerca de 40 pacientes.

Del mismo modo, coincidió con Eddy Leyva sobre el lento proceso de vacunación, la presencia de la variante de La India en Latinoamérica y la desobediencia de la población ante el cumplimiento de las medidas de bioseguridad podrían generar una tercera ola con un panorama complicado.

Agregó que la Diresa, a medida que avanzan los meses, viene practicando menos pruebas de descarte de la COVID-19, es así que en el mes de mayo se practicó 363 muestras por día; en los meses de marzo y abril se tomaban entre 550 a 570; mientras que en enero y febrero de 1,000 a 1,200 pruebas. “Conforme va avanzando el año se van tomando menos muestras, lo cual preocupa. Si tomas menos muestra el resultado será menos casos y podemos tener una falsa idea de que los casos están disminuyendo de manera importante”, dijo.