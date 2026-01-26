El alcalde de la provincia de Sullana, Marlem Mogollón Meca, informó que hace más de 10 días, recibió sendas comunicaciones de extorsionadores en las que le piden una fuerte suma de dinero para evitar atentar contra su vida y la de su familia.

Continúan las amenazas contra el burgomaestre de Sullana, Marlem Mogollón Meca, quien durante una reunión con los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) realizada el pasado lunes 19 de enero, en la sede del gobierno regional, señaló que recibió comunicaciones de presuntos extorsionadores que le exigían dinero para no atacar a su familia.

“El día martes (13 de enero) recibí sendas comunicaciones de extorsionadores a mi teléfono. Se los hice llegar al general y media hora después ya estaba el comandante jefe de la Depincri Sullana, para tratar este tema. Imagínense a una autoridad, y todavía en estado de emergencia [...]”, dijo Mogollón durante la reunión con autoridades y el jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Jares.

Precisó que el temor que siente su persona es lo mismo que siente la población, que si bien los índices de sicariato han bajado, la gente sigue atemorizada por la inseguridad en esta provincia.

“Si bien es cierto los índices de sicariato han bajado, no sustancialmente, pero sí han bajado, pero la gente como yo, mi familia, porque hablaban de la familia, que los iban a matar si es que en 12 horas no poníamos una cantidad de dinero, imagínense a otras personas que no tienen un nivel de autoridad, sea designado o electo”, precisó.

Ante esta situación, la autoridad edil dijo que como alcalde brinda las atenciones con la policía para proteger a los sullaneros ante la delincuencia que se registra en esta provincia.