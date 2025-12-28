Desde las dos de la tarde de este domingo, la urbanización Santa Margarita en Piura se convirtió en epicentro de un sentido homenaje al compositor Dennys Quevedo Godos. Frente a la iglesia mormona, en el distrito Veintiséis de Octubre, cientos de personas acompañan el velatorio del músico reconocido en la cumbia sanjuanera.

El 27 de diciembre se confirmó el deceso de Quevedo, de 37 años, por un paro cardíaco en la clínica Belén de Piura, donde recibía atención por complicaciones de salud. El músico natural de Ayabaca, generó profundo dolor en familia , amigos y el mundo musical regional tras su partida.

Dennys Quevedo fundó y dirigió Zafiro Sensual y Pluma Dorada, agrupaciones que posicionó con composiciones y arreglos que capturaron el sentir popular. Su comunicado oficial destacó no solo su talento musical, sino su calidad humana y compromiso cultural.

Agrupaciones nacionales envían condolencias

Corazón Serrano, Saby Producciones y otras agrupaciones de cumbia expresaron públicamente su pesar, reconociendo a Quevedo como joven promesa de la música sanjuanera. Su legado perdurará en las melodías que compuso para el género norteño.

El cuerpo del artista fue trasladado desde la clínica hasta su vivienda familiar, donde continúa el velatorio ante una concurrencia masiva que rinde tributo a su contribución invaluable a la cumbia ayabacana.