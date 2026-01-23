La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) completó la instalación del Radar Meteorológico y la construcción de la infraestructura necesaria para su funcionamiento y la transmisión de datos, que representa componente principal del proyecto del Sistema de Alerta Temprana (SAT), alcanzando un hito relevante que marca un avance en la implementación de este sistema orientado a la prevención y a la gestión del riesgo de desastres en la región.

Este logro es producto del desarrollo progresivo de los componentes fundamentales del proyecto, que incluyen las obras civiles, la torre del radar, la caseta de control y el sistema de respaldo eléctrico, elementos necesarios para asegurar la operación continua del sistema.

La actividad contó con la participación de funcionarios de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), reflejando el trabajo articulado entre las entidades involucradas en el monitoreo y la atención de eventos hidrometeorológicos en la región Piura.

Actualmente, el proyecto registra un avance sostenido en la ejecución de las obras complementarias correspondientes a los componentes civiles, eléctricos, electromecánicos y de soporte. Durante la visita técnica, los trabajos se encontraban en una fase avanzada, desarrollándose las actividades finales conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y la normativa vigente.

Con una inversión aproximada de S/ 10 millones, el proyecto permitirá beneficiar de manera directa a una población estimada de 833 mil habitantes de la región Piura, fortaleciendo las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a fenómenos hidrometeorológicos.

La puesta en funcionamiento del sistema de radar permitirá ampliar las capacidades de monitoreo, detección y alerta temprana, brindando información a la población, autoridades y entidades competentes sobre la ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones, movimientos en masa y huaicos, contribuyendo a una gestión del riesgo de desastres más eficiente y coordinada.