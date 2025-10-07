Personal de la Subregión de Salud Morropón–Huancabamba, ejecutó un amplio plan de rociado residual en viviendas del distrito de Sapillica, con el propósito de prevenir la leishmaniasis, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito flebótomo. Esta acción sanitaria ya alcanzó a 44 caseríos, priorizando las zonas con mayor presencia del vector.

El plan consiste en la aplicación de insecticidas en paredes interiores y exteriores de las viviendas, donde suelen refugiarse los mosquitos transmisores. A diferencia de la fumigación, el rociado residual permite mantener el efecto protector durante varias semanas, reduciendo significativamente el riesgo de contagio entre la población.

El personal de salud trabaja casa por casa, informando a las familias sobre las medidas de prevención y la importancia de mantener sus viviendas limpias y ventiladas.

Cabe indicar que, con esta intervención, el sector Salud busca proteger la vida y bienestar de cientos de habitantes de Sapillica, fortaleciendo la vigilancia y control de enfermedades metaxénicas en la sierra piurana.