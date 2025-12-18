Personal de Serenazgo de Piura lograron ayudar a un hombre que estaba maniatado y había sido arrojado en un descampado ubicado en el asentamiento humano Ollanta Humala luego de ser asaltado por unos sujetos. El hecho sucedió en horas de la madrugada de ayer miércoles.

Según la denuncia, la víctima G.D.D.D. (44 años) habría salido de un local ubicado en la zona industrial y tomado un taxi hacia la urbanización Miraflores, pero a la altura del grifo Mega, dos sujetos armados se subieron al vehículo para robarle.

Los ladrones se llevaron una cadera y dije de oro, una pulsera de oro, un equipo celular y 250 soles. Todo lo robado estaría valorizado en 14 000 soles. Luego de quitarle sus pertenencias, los facinerosos lo maniataron y llevaron hasta un descampado donde lo abandonaron. La denuncia fue hecha en la comisaria de Los Algarrobos.

La población piurana pide mayor seguridad, sobre todo por las fiestas de fin de año.