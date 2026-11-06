De pisar un escenario de un programa nacional de imitación, ahora Mario Joaquín Bonilla Gallardo (25 años) pisa la fría celda de la División de Investigación Criminal (Divincri), luego que fue capturado junto a una mujer como presuntos integrantes de una banda de extorsiones.

La detención de Bonilla Gallardo, quien es sobrino del recordado cantante de Armonía 10, Makuko Gallardo, fue intervenido el último miércoles por personal de la sección de Extorsiones de la Divincri junto a María Alejandra Olaya Saavedra (35), como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Norte”.

A ellos se les acusa de estar presuntamente implicados en el delito contra el patrimonio – extorsión en agravio de una ciudadana que reside en el distrito de Catacaos, desde el 18 de octubre hasta el 2 de noviembre del presente año.

Según la denuncia, la mujer recibió varios mensajes texto vía el aplicativo WhatsApp procedentes de los números 940491272, 979399766 y 991178163 (incriminados), solicitándole la suma de S/100,000 para no atentar contra su vida y la de sus familiares.

Durante el operativo, los agentes incautaron celulares, tarjetas bancarias y otras especies que serán sometidas a investigación. El caso fue comunicado a la fiscalía.