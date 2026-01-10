Agentes del Grupo Intao – Terna del Escuadrón Verde PNP Piura, perteneciente a la Región Policial Piura, lograron intervenir a un venezolano implicado en el presunto delito de microcomercialización de drogas, tras hallarle en su poder sustancias ilícitas, en un hecho que ocurrió en el distrito de Veintiséis de Octubre, Piura.

La acción policial se realizó esta madrugada a inmediaciones de la avenida Sánchez Cerro, a la altura del dren de Avelino, en donde se intervino a al extranjero Jaime Alexander A.L. (47), alías “Ñaño”, a quien se le halló 406 envoltorios tipo “ketes” de al parecer pasta básica de cocaína (PBC), y S/ 13.00.

Al estar en flagrancia delictiva, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la sede policial para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.

Los agentes informaron que realizan operativos en varios puntos de la ciudad para detectar a las personas que cometan actos delictivos.