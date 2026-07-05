Agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional lograron desarticular la presunta banda criminal autodenominada “Los Chukys del Norte II”. La intervención terminó con la captura de tres de sus integrantes, incluido un menor de edad, acusados de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos.

Según fuentes policiales, los detenidos identificados como Jorge A.L.G (29 años), Víctor A.S.R (19 años) y el adolescente de iniciales J.J.S.Q. (16 años), vendrían extorsionando a una persona en el asentamiento humano Tupac Amaru, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

De acuerdo con la denuncia, la víctima indicó que los detenidos habrían arrojado y artefacto explosivo en el exterior de su vivienda el pasado 2 de julio y le exigían 30,000 soles para a no atentar contra su vida ni la de su familia.

De esta manera. tras las primeras indagaciones, un agente policial que actuó como negociador logró concertar una cita con los delincuentes para realizar un pago inicial de 3,000 soles, cuyo punto de encuentro pactado fue el grifo Petroperú, ubicado en la avenida Raúl Matta (ex Chulucanas).

Para ello, alrededor de las 8:20 de la noche del viernes 3 de julio, las fuerzas del orden mimetizadas en la zona divisaron a los sospechosos llegar a bordo de un mototaxi con placa de rodaje 5745-DK. En el preciso instante en que se disponían a recoger el dinero previamente marcado, la Policía los cercó y detuvo en flagrancia delictiva.

Según los agentes, se les encontró dos cartuchos de dinamita de uso comercial, un retazo de mecha lenta y un detonador. Asimismo, se les incautaron tres teléfonos celulares con los que presuntamente se coordinaban las llamadas extorsivas. Los detenidos fueron trasladados a la Divincri Piura para las diligencias correspondientes.

El caso y las evidencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, para iniciar el proceso penal correspondiente.