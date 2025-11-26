El Comité del Plan de Cultivo y Riego (PCR) sesionó en la Agencia Agraria de Piura y acordó las propuestas técnicas para el inicio de la Campaña Agrícola Grande 2026, en coordinación con representantes de las Juntas de Usuarios del Medio y Bajo Piura y Sechura, comisiones de usuarios, entidades del sector agrícola y comités de productores.

Durante la reunión se evaluaron las condiciones hídricas del valle, la programación de riegos, las fechas de siembra y las áreas de cultivo previstas. Las instituciones participantes coincidieron en que una planificación anticipada permitirá garantizar un uso eficiente del agua y asegurar mejores resultados productivos para los agricultores.

El presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Ing. Macario Silva Vílchez, destacó que la coordinación entre las organizaciones de usuarios y las entidades del Estado es esencial para afrontar la campaña con estabilidad.

“Esta planificación conjunta es fundamental para garantizar el aprovechamiento sostenible del agua y el éxito de la campaña agrícola. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la gestión del riego y apoyar al agricultor en cada etapa del proceso productivo”, señaló.

El Proyecto Especial Chira–Piura informó, además, que el mantenimiento del canal principal se desarrollará del 1 al 15 de diciembre, sin afectar la disponibilidad del recurso hídrico para el inicio de las siembras.

CALENDARIO

El calendario agrario propuesto fue: Instalación de Almácigos y siembra directa del 15 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026. Trasplante de arroz del 10 de enero al 28 de febrero de 2026.

En tanto, la siembra de algodón se programa entre el 15 de marzo al 30 de abril de 2026.

COMISIONES

Las Comisiones de Usuarios serán responsables de difundir estos lineamientos entre los agricultores y asegurar el cumplimiento de las disposiciones técnicas establecidas.

Finalmente, los integrantes del comité reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para optimizar la gestión del agua y fortalecer el desarrollo agrícola del valle.