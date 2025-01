Ante el inicio de la campaña grande de arroz y algodón, programados para el próximo 13 de enero, el integrante de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Sechura, José Pingo Bayona, solicitó la reformulación del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH), para evitar el desabastecimiento del agua en dichas campañas.

José Pingo Bayona sostuvo que urge una reformulación del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH) para no perjudicar a los agricultores que pretenden sembrar el arroz y algodón, entre otros cultivos, y luego se vean en la necesidad por la falta de recurso hídrico como ocurrió en la campaña pasada.

“El grupo PADH ha elaborado, una vez más el Plan con base a información desactualizada, que no indica el verdadero volumen de agua que almacena el reservorio, como tampoco la cantidad exacta de sedimentos que contiene la represa; por lo tanto, no sirve para gestionar los recursos hídricos de manera correcta. Consecuentemente, existe la posibilidad de que, en el transcurso del desarrollo de la campaña agrícola, se diga que ya no hay agua para la atención del riego de los cultivos, como ocurrió la campaña pasada”, dijo Pingo, durante una entrevista para Surco Norteño.

Agregó que esto se debería porque el Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) no da a conocer los resultados actualizados del estudio de batimetría realizada al reservorio Poechos.

Para ello, Pingo Bayona, también pidió a la Autoridad Nacional de Agua (ANA), disponga la reformulación de este Plan de Aprovechamiento ante el riesgo de perder durante esta campaña grande por la falta de agua.

Cabe señalar que, en horas de la tarde de ayer, el Pechp mantenía una reunión para exponer sobre la contratación del servicio de levantamiento topográfico batimétrico.