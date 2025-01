La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la subgerencia de Servicios Comerciales, Licencias y Control Sanitario y la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Dirección Regional de Salud de Piura, inspeccionaron las piscinas dentro de la ciudad de Piura, con la finalidad de verificar que se encuentran en óptimas condiciones para brindar el servicio, además de que cuenten con los permisos municipales que corresponden.

La primera intervención se desarrolló en la Urb. Moroni, donde se encuentra la academia Swimming Revilla, la cual fue sancionada por infringir la Ordenanza Municipal 125 -00 – Artículo 9 y 10 Código N°06-610, la que indica que, por carecer de certificado de inspección técnica de seguridad y edificaciones fue multada con el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria, además de una clausura temporal.

Las autoridades también llegaron hasta el local del Casino de Supervisores Técnicos y Suboficiales del Ejército, quienes no brindaron las facilidades para el ingreso y la inspección correspondiente. Ellos fueron sancionados por infringir la OM 125 – 03 – 2013 – Art. Y 10 Cod. 06-901, que menciona por negarse al control municipal. Siendo sancionados con una UIT, más la clausura definitiva del establecimiento.

Otra de los locales inspeccionados fue la piscina que se encuentra dentro de la institución educativa Bacilio Ramírez Peña, pero esta contaba con toda la documentación en regla.

Las autoridades precisaron que estos operativos se desarrollan con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias y municipales que correspondan de acuerdo a ley y así salvaguardar la integridad de los usuarios.

“El objetivo principal de estos operativos en conjunto con Diresa y la Fiscalía de Prevención del Delito, es el estado situacional de las piscinas, si son aptas o no para el uso. De no estarlo deben ser clausuradas. Por ejemplo, en este caso, el local de Amutsep que alquila a una empresa y no nos permitieron ingresar al establecimiento y se han levantado las actas correspondientes. Exhortamos que los locales cuenten con los permisos correspondientes con la finalidad de que sean aptas para el uso de las personas”, expresó el subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Aldo Díaz.