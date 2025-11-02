La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, a través de su equipo técnico, desarrolló una jornada de capacitación dirigida al personal del sector agroexportador del distrito de Tambogrande, en los fundos San Luis, Santa Fe y San Raquel, pertenecientes a las empresas Agronegocios del Norte y Agrofrutos. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre seguridad, salud y prevención de riesgos en el ámbito laboral.

La capacitación estuvo a cargo de los ingenieros Elizabeth Chunga Amaya y Dadier Alonso Sócola Sandoval, especialistas de la Dirección Regional de Trabajo, quienes expusieron los principales alcances de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, destacando los derechos y obligaciones de empleadores y colaboradores, así como la importancia de fomentar una cultura preventiva en los centros de trabajo.

Durante la jornada, los asistentes reforzaron sus conocimientos sobre identificación de riesgos, medidas preventivas y buenas prácticas de seguridad, orientadas a garantizar condiciones adecuadas y seguras en sus labores diarias.

Con estas acciones, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura reafirma su compromiso con la mejora continua de las condiciones laborales y el bienestar del sector agroexportador regional.