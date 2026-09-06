Agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones, en un operativo conjunto con el personal de la DIVREINT Piura, lograron la captura de un presunto extorsionador. El hecho ocurrió en Chulucanas, en Morropón.

EXTORSIÓN. La policía informó que, Nelson A.G.E (23 años), alias “Alejo”, sería integrante de la banda criminal “La Nueva Generación” y fue intervenido tras ser sindicado de extorsionar a un ciudadano de 52 años, a quien le exigía la suma de 50,000 soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Según las investigaciones policiales, las amenazas se iniciaron el pasado 1 de septiembre a través de mensajes de texto y WhatsApp desde la línea 969742830. Para amedrentar a la víctima, los maleantes le enviaron un video grabado desde el interior de un automóvil en movimiento, enfocado hacia el campo en las inmediaciones de su propiedad, advirtiéndole que lo tenían vigilado y que estaban cerca de su vivienda.

Tras un rápido despliegue, los efectivos policiales ubicaron y detuvieron a alias “Alejo”. Según los agentes, en el registro personal, se le incautó un teléfono celular, dispositivo en el que se halló directamente vinculado el número telefónico utilizado para cometer los hechos.