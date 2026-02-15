Un sujeto fue detenido en el interior de la comisaría de Familia de Tumbes, a quien se le acusa de estar inmerso en presuntos actos de extorsión. Según la policía, estaría implicado en un caso de extorsión en Piura.

La Policía Nacional logró la captura de Wilder Augusto Escobar Valverde, en el interior de la comisaría de la Familia en Tumbes. El sujeto es señalado como el titular de la cuenta digital Yape, que sería utilizada para recaudar fondos provenientes de extorsiones que tenían en vilo a la región Tumbes y Piura.

Las investigaciones, lideradas por la unidad de Secuestros y Extorsiones, confirmarían que el número de YAPE vinculado al detenido era la pieza clave para el cobro de cupos. Los delincuentes exigían la suma de 30 000 soles a una ciudadana de 63 años, identificada con las iniciales A.C.P.A.

Además, los efectivos señalan que estaría vinculado a la colocación de un cartucho de dinamita en una clínica de Piura. El artefacto explosivo, que fue dejado como amenaza para exigir el pago de 30 000 soles, no llegó a detonar.