Agentes del Área de Extorsiones y Secuestro de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura capturaron a dos sujetos integrantes de la presunta banda delincuencial “Los Chukys de los Médanos de Castilla”, que, según la Policía, cuando se disponían a realizar el cobro de S/ 8 000.0, producto de una extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Elvi D. T. C. (38 años), Erick C. M. (26 años) de nacionalidad venezolana y Oscar J. G. E. (19 años) a quienes les habrían encontrado cuatro celulares, uno de ellos sería identificado como el medio utilizado para realizar las comunicaciones extorsivas.

Asimismo, los efectivos informaron que la motocicleta que tenían en su poder también fue incautada, así como 1 500 soles en billetes de diversa denominación.

Los intervenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.