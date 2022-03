Ante las acusaciones de presuntos actos de corrupción, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para este lunes 7 de marzo al presidente Pedro Castillo, por lo que la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, dijo que está obligado a deslindar cualquier vínculo. Mientras tanto, el congresista César Revilla duda que el mandatario asista a la reunión y Wilmar Elera espera que las respuestas del presidente demuestren que no está involucrado en los presuntos delitos.





Comisión

La catedrática de la Universidad de Piura, Juana Huaco García, precisó que es una oportunidad para que el presidente Pedro Castillo se someta a las preguntas de la comisión (que llegará hasta Palacio de Gobierno) y responda por las reuniones clandestinas en una vivienda del pasaje Sarratea, en Breña.

“El presidente es libre de tomar la decisión (recibir a la comisión), si él que tiene un objetivo de lucha contra la corrupción, que dice que su Gobierno es totalmente transparente, que no han llegado a hacer cosas inadecuadas, etc, entonces no habría ninguna razón por la cual no quiera asistir, sería un poco incoherente en todos sus discursos que da a la población, de que quiere luchar contra la corrupción, que quiere dejar las cosas claras”, indicó la docente.

Agregó que el jefe de Estado deberá cumplir con su palabra de someterse a las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, ya que al no recibir a la comisión sería un acto de rebeldía que no iría con sus declaraciones.

“Él mismo ha dicho que todo se está investigando y que él va a poner todas las garantías y condiciones para que se haga la investigación, entonces uno de esto es esta, de contestar al Congreso en esta visita que va a tener el día lunes. Entonces no cumplir daría un mensaje inadecuado a la población”, insistió Huaco García.

Por su parte, el parlamentario César Revilla declaró que tiene dudas que el presidente Castillo Terrones se someta a las preguntas de parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pese a que las denuncias por presuntos actos de corrupción lo involucrarían directamente. Dijo que el mandatario no tiene las características de ser una persona que afronte los problemas, como viene sucediendo actualmente.

“Una persona con claro conocimiento de gestión pública podría aprovechar el momento para aclarar, para exponer, para decir que quiere desvincularse, pero conociendo al presidente, va a tomar la actitud que todos esperamos de él, a lo que nos tiene acostumbrados, será excusado y no va a ir y como no puede ser llevado a una comisión de grado o fuerza como cualquier otro ciudadano, yo creo que no se va a presentar el señor presidente, se va a excusar y hará uso del poder como presidente y no asistirá”, advirtió Revilla.

Mientras tanto, el congresista piurano Wilmar Elera dijo que el jefe de Estado debe demostrar su inocencia frente a la comisión y al pueblo peruano de los delitos que se le involucran, de lo contrario proseguiría la moción de vacancia, la misma que ya está en proceso y solo falta la firma de los congresistas para llegar a cumplir con la cantidad de firmas que se requiere para solicitar el pedido de vacancia.