Tras la caída de una parte del falso techo en el interior de las oficinas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp)-sede Piura, el personal de Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura llegó hasta el local para verificar el estado de la estructura, sin embargo, fueron impedidos de ingresar, por lo que fueron multados y procedieron a clausurar de manera temporal el local.

La tarde del lunes 12 de enero, una parte de la estructura del cielo raso que forma parte de la estructura del techo en el interior de la Sunarp Piura se desplomó, causando temor entre los trabajadores. Ante esta situación, la mañana de ayer, el personal de fiscalización se hizo presente en el predio para verificar el estado de esta parte del techo, pero no les permitieron ingresar.

Según refiere el fiscalizador, pese a identificarse con el administrador de la Sunarp, este no salió y comunicó a través del personal de seguridad que no había autorización para la inspección.

“El personal se ha identificado, pero no quisieron atender. Desconocemos el motivo de la negación. (...) habría que verificar si hay un riesgo por parte de Defensa Civil, pero no nos dejan entrar. Ellos deben acatar la disposición (clausura) hasta que levanten las observaciones sobre la caída del techo”, precisó Segundo García, personal de Fiscalización de Piura.

Esto conllevó a que la comuna multe a la entidad con una Unidad Impositiva Tributaria, equivalente a S/ 5,500 por negarse al control municipal y se justifica como falta administrativa. De esta manera, los fiscalizadores procedieron a colocar y dejar la notificación debajo de la puerta, ya que también se negaron a firmarla.

En tanto, los trabajadores municipales informaron que indagarán si la entidad cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), que es necesario en estos establecimientos.