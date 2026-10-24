El colectivo Dignidad Universitaria expresó su preocupación, ya que han pasado más de cuatro meses y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura no se pronuncia sobre la vista de causa del proceso de la acción de amparo sobre las cuestionadas elecciones en la Universidad Nacional de Piura.

LENTITUD. El abogado del colectivo Óscar Durand cuestionó el plazo transcurrido al tratarse de una garantía constitucional de tutela urgente.

“Consideramos que el plazo no es razonable, teniendo en cuenta que es un proceso constitucional, es un proceso de amparo, y al ser un proceso de amparo en la que pretendes que se restituyan tus derechos vulnerados, consideramos que cuatro meses no es razonable. No vemos hasta la fecha ninguna razón que justifique por qué la sala civil no se pronuncia”, manifestó Durand.

El letrado recordó que la Primera Sala Civil, presidida por la magistrada Tatiana Panta, ofreció tentativamente una fecha límite para resolver la causa.

“En base a esa audiencia hemos hecho requerimientos, hemos ido a hablar a la sala, incluso con los magistrados. Se nos ha dicho que posiblemente saldrá este mes; sin embargo, tienen hasta el 28 de octubre para que emitan esa sentencia, o nos han dado al menos esa promesa para que salga”, puntualizó Durand.

Asimismo, la defensa legal reveló que el Comité Electoral ha incurrido en un desacato sistemático al negarse a dar cumplimiento a la medida cautelar y a la ejecución anticipada dictadas en primera instancia.

Por su parte, el doctor Flabio Gutiérrez precisó que la lentitud del proceso genera sospechas sobre un presunto acuerdo. “Parece ser que hubo un acuerdo entre ambas partes”, precisó.

En tanto, José Ordinola precisó que se debe respetar el voto de los más de 14,000 estudiantes.