El presidente de la Comisión Investigadora de las denuncias realizadas por el Sindicato Garantista de la Dirección Regional de Transportes, consejero Enrique Díaz Dioses, visitó la sede de la entidad para cumplir con contrastar la información entregada por los sindicalizados, respecto a una serie de hechos donde señala una presunta vulneración del Código de Ética de la Función Pública en esta institución.

Se entrevistó con funcionarios y con el secretario general del sindicato, con quienes se pudo ahondar en tres de los once puntos establecidos en el memorial que el Sindicato Garantista alcanzó al Consejo Regional.

En la reunión trataron sobre la presunta liberación irregular de 6 vehículos en el depósito de Veintiséis de Octubre y uno en Sechura; sobre procedimientos de fiscalización y sanción que habrían prescrito, caducado o sufrido dilaciones injustificadas, solicitándose la relación de expedientes involucrados, informes y áreas involucradas.

Y por último, también se incidió en presuntos pagos indebidos derivados de la aplicación de convenios colectivos a servidores sujetos al régimen CAS, solicitándose la documentación necesaria para analizar y evaluar las denuncias.