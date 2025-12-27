La Comisión Especial del Consejo Regional de Piura detectó serias deficiencias en la remodelación del Estadio Miguel Grau y la reformulación del expediente técnico del Estadio Campeones del 36, en Sullana.

Los hallazgos, presentados el 11 de diciembre de 2025, revelan una serie de problemas administrativos, técnicos y de acceso a la información que, en ambos casos, ponen en riesgo la ejecución oportuna y transparente de las obras.

En el caso del Estadio Miguel Grau, el informe describe una situación crítica. El proyecto inició el 17 de julio de 2025 con un plazo contractual de 420 días calendario y un valor referencial de S/ 206,514,199.84. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada desde el 3 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Comisión Especial, esta suspensión responde a una deficiente gestión documental y técnica tanto del Gobierno Regional de Piura, en su calidad de entidad contratante, como de la supervisión de la obra.

​El contratista presentó en octubre de 2025 las Consultas N.° 48 y N.° 50, referidas a discrepancias en el levantamiento topográfico y a la condición estructural de las cimentaciones de la tribuna existente.

La falta de respuesta dentro del plazo legal de cinco días calendario, establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habilitó al contratista a suspender la ejecución.

A noviembre de 2025, el avance físico real acumulado apenas alcanzaba el 1,67%, frente a un avance programado del 23,51%, lo que evidencia un retraso de 21,84 puntos porcentuales.

El acta de suspensión del plazo fue suscrita el 18 de noviembre, quedando el reinicio condicionado a nuevos estudios de suelos, evaluaciones estructurales y soluciones técnicas pendientes.

La Comisión también recordó que el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional ya había advertido, en informes previos, situaciones adversas como duplicación de inversiones, deficiencias técnicas en el expediente y demoras reiteradas en la absolución de consultas, con el consiguiente riesgo de dilatar el proyecto.

SULLANA. En cuanto al Estadio Campeones del 36, los hallazgos se centran en la falta de información sobre el avance de la consultoría para la reformulación del expediente técnico.

El contrato, por S/1,276,239.83 y un plazo de 160 días calendario, fue suscrito el 4 de agosto de 2025 con el Consorcio Arquitectura y Construcción Alfa 360 EIRL. La supervisión, a cargo del Consorcio Consultor Nazareno, se contrató el 29 de agosto por S/ 487,808.00.

Pese a las reiteradas solicitudes de la Comisión, la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” solo informó, el 3 de diciembre, sobre la retención del 10% por fiel cumplimiento, sin detallar el estado real de los trabajos, lo que dificulta la labor de fiscalización de las obras públicas.