El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura detectó graves irregularidades en la adjudicación del servicio de iluminación del frontis de esta casa de estudios, debido a que se eligió a un proveedor que no cumplía con los requisitos.

Se trata del servicio a todo costo para la iluminación del frontis de la UNP desde la puerta N° 01 hasta la facultad de Veterinaria y el colegio de aplicación, por un costo de S/ 71 500 que se organizó durante el mes de octubre del año 2022.

Tras la evaluación y descartar a los dos primeros lugares que obtuvieron mayor puntaje por no cumplir requisitos; el comité especial del proceso de selección de la UNP escogió la propuesta de la empresa Engytech Master S.A.C.

Grande sería la sorpresa de los auditores al revisar la documentación del proceso ya que comprobaron que dicho proveedor no cumplía los requisitos de las mismas bases.

Según las bases del proceso, los postores debían acreditar un monto facturado de S/160 000 y, en caso de ser una pequeña y microempresa de más de S/20 000, para postular. En el caso de Engytech Master S.A.C., los auditores determinaron que para el momento del proceso de selección, solo había facturado S/28 945 en el servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico y pintado de puertas contraplacadas en la misma UNP.

Así, se determinó que el postor debió ser descalificado porque no cumplía con el monto mínimo de las bases. Los auditores también determinaron que para octubre del 2022, el contratista no tenía la condición de Pyme. “[Además] el comité no asignó al referido postor puntaje por concepto de la bonificación de 5% por tener la condición de micro y pequeña empresa”, agrega el informe.

De otro lado, los auditores encontraron que la experiencia específica del postor ganador no guardaba relación con el motivo del servicio requerido por la UNP. “No se condice con la definición de servicios similares contemplada en las Bases Integradas, toda vez que dicha experiencia no corresponde en su integridad a componentes eléctricos, ya que combina estos últimos con el pintado de puertas y la ejecución de trabajos respecto del equipamiento, mobiliario de servicios higiénicos”, informó OCI.

Por estos motivos, los funcionarios del OCI de la casa de estudios determinaron que la adjudicación se hizo sin tomar en cuenta las bases.

“El hecho con indicios de irregularidad ocasionó que se otorgue la buena pro al postor que no contaba con la experiencia requerida por la entidad para la ejecución del servicio objeto del procedimiento de selección; afectando la transparencia e integridad que deben regir los

procedimientos de contratación pública”, concluye.

Los auditores recomendaron al rector de la UNP, Santos Montaño, disponga el deslinde de responsabilidades.

El comité de selección de este servicio estuvo conformado por David Choquehuanca (presidente), Bartolomé Castillo y Patricia Valdiviezo.