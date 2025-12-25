El Poder Judicial sentenció a Omar Acha Peña (46 años) por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada a una pena privativa de la libertad de 20 años, 11 meses y 2 días y al pago de 10 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima, una menor de 16 años.

El Fiscal Provincial de la Fiscalía de Ayabaca, Alexis Roa Ordinola, presentó pruebas contundentes, donde la menor relató haber sido víctima de abusos sexuales en cinco oportunidades y un intento adicional entre junio y diciembre de 2024. Los hechos ocurrieron en diversos escenarios del distrito, incluyendo zonas descampadas y el propio domicilio de la víctima, donde el agresor aprovechaba momentos de vulnerabilidad para someterla mediante el uso de la fuerza física y graves amenazas.

La investigación fiscal reveló que Acha Peña utilizaba violencia psicológica y amenazas de muerte contra los padres y hermanos de la menor para asegurar su silencio. Según el expediente, el primer ataque se produjo el 1 de junio de 2024, cuando la víctima recolectaba leña en compañía de su hermana de 12 años. Los abusos continuaron sistemáticamente bajo coacción, llegando incluso a ingresar a la vivienda de la adolescente a altas horas de la noche para consumar los actos, hasta que un último intento fue repelido por la propia menor el pasado 26 de diciembre.

La representación legal de la menor, ejercida por su padre S. J. D. P., recibió la conformidad del fallo que retira de la sociedad a un agresor que actuó con crueldad y persistencia, garantizando así la búsqueda de justicia y la reparación del daño causado a la integridad de la adolescente.