El fiscal provincial Raúl Girón Navarro, del sexto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, obtuvo se condene a 30 años de pena privativa de la libertad efectiva a Luis Alberto Juárez Machare, como autor del delito de violación en agravio de menor.

El fiscal Girón Navarro probó en juicio oral que el acusado, entre marzo y abril del año 2021, cuando la agraviada tenía 11 años, aprovechando la confianza de los padres de la menor, la llevada a su casa donde abusaba sexualmente de ella y luego amenazaba con enviarla a un albergue si contaba lo sucedido.

Luis Alberto Juárez Machare deberá cancelar la suma de 10 000 soles por concepto de reparación civil y someterse a tratamiento terapéutico.