El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, con sede en Lima, sentenció a cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú, acusados del delito de tortura agravada con subsecuente muerte en agravio del taxista Edgar Omar Silupú Bereche, de 24 años, ocurrido en el interior de la comisaría de La Arena, en el mes de enero del 2024.

La medida fue dictada durante la audiencia realizada ayer y que se prolongó por varias horas. Ahí participó la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Piura que realizó el requerimiento contra los seis investigados.

Ahí, el juzgado dictó 21 años de prisión efectiva para Ronie Elías Cobeñas, Raúl Correa Nizama y el excomisario Julio Yovera. Mientras que al suboficial Meca que era el comandante de guardia de la dependencia policial en aquel entonces, le impusieron 20 años de cárcel. En tanto, los dos restantes policías fueron absueltos.

El abogado del suboficial de segunda de la PNP, Ronie Elías, solicitó su absolución alegando la inexistencia de prueba directa o científica que lo vincule con los hechos.

Además, indicó que el policía solo participó en la intervención inicial por un caso de violencia familiar y en el traslado del intervenido a la comisaría de La Arena, retirándose por orden superior para atender otra emergencia, quedando el detenido bajo custodia de otros efectivos.

Señaló que el Informe Pericial de Biología Forense N.º 24-40/24 no encontró rastros biológicos ni manchas quimioluminiscentes en el vehículo utilizado para el traslado ni en el uniforme del suboficial. Y el Informe Pericial N.º 18/24-E de la Divincri PNP Piura determinó que no se hallaron restos biológicos ni sangre humana en el sarro ungueal de Elías Cobeñas.

El hecho ocurrió el 16 de enero de 2024, cuando el taxista fue trasladado al Hospital Santa Rosa, luego que en Medicina Legal de Catacaos le diagnosticó que presentaba TEC severo y múltiples lesiones.

La necropsia realizada a Edgar Omar Silupú Bereche reveló que la causa de su muerte habrían sido serias lesiones en la cabeza. Según se detalló, la principal causa de la muerte fue politraumatismo, con traumatismo craneal severo, hemorragia cerebral y fractura de base craneal, todos atribuibles a un agente contuso.

Tras esto, los policías fueron detenidos y enviados al penal de Piura.