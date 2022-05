Luego que la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva aseguró que “si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, no hay ningún problema”; los congresistas por Piura, César Revilla Villanueva y Eduardo Castillo Rivas de Fuerza Popular, Heydi Juárez Calle de Alianza Para el Progreso y Wilmar Elera García de Somos Perú, respaldaron dicha declaración y aseguraron que es la única salida para que se acabe este desgobierno de Pedro Castillo Terrones.





Apoyo

Para la legisladora Heydi Juárez, la crisis política y social que atraviesa el país merece medidas enérgicas y firmes.

“En ese sentido, reafirmo lo que he venido sosteniendo en los últimos meses: si la estabilidad económica y social del Perú depende de que nos vayamos todos, así lo haremos. Nuestra Patria merece un gobierno eficiente, transparente y respetuoso de la democracia. El Congreso no va a permitir que la corrupción, la convulsión social y el desgobierno nos sumerjan aún más en un túnel sin salida. Por el Perú, vayámonos todos”, enfatizó Juárez.

La parlamentaria recalcó que la única salida por el bien del país es el adelanto de las elecciones.

“Desde que salieron a la luz las primeras denuncias sobre corrupción en este gobierno, he venido solicitando en numerosas oportunidades la renuncia del presidente de la República o su vacancia por incapacidad moral permanente. Ambas medidas están contempladas en nuestra Constitución. Lamentablemente, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo (...)por el bien del Perú, no queda otra salida que el adelanto de elecciones”, afirmó Juárez.

El congresista César Revilla también es de la misma opinión, pero siempre y cuando exista un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) independiente.

“Se debe garantizar que no exista un JNE que tome algunas decisiones de acuerdo a las personas o por un tema sesgado. Ningún congresista que tenga una perspectiva de país debe tener problema en irse. Yo no tengo ningún problema en irme, si con eso se irá este gobierno desastroso”, recalcó Revilla.

Subrayó que si no prospera la aprobación de nuevas elecciones, quedarían las denuncias constitucionales contra Castillo para que salga del gobierno.

“En este momento, lo que tenemos que lograr es que el señor Cerrón deje de seguir manejando el país, porque lo que él dice, lo que habla, lo que él ordena, es lo que se hace”, manifestó Revilla.

A su turno, Eduardo Castillo, de la bancada de Fuerza Popular, también respaldó la opinión de Alva.

“Estamos conscientes que este desgobierno no da para más y que la única salida a esta crisis social, política y económica tiene que ser la renuncia de Pedro Castillo. Si él no se da por enterado de todo lo que ocasiona y no tenemos los votos para vacarlo en el Congreso, y si la única solución es que nos vayamos todos, nos iremos todos. Se tiene que ver el mecanismo constitucional para poner fin a la crisis y que se vaya Castillo y si eso depende que nos tengamos que ir todos, estoy de acuerdo, nos vamos todos, por el bien del país”, enfatizó Castillo.

Finalmente, el legislador de Somos Perú, Wilmar Elera, aseguró que apoya la realización de nuevas elecciones.

“La mejor salida para acabar con la crisis es el adelanto de elecciones y de esta manera podamos tener un presidente que nos dé gobernabilidad, paz social, económica que es lo que hoy necesita el país”, precisó.