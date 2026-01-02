Al cumplirse 205 años de la gesta heroica que marcó el destino independiente del norte peruano, la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) anunció el programa oficial de actos protocolares para este 4 de enero. Bajo el liderazgo del alcalde Gabriel Madrid Orue, la comuna reafirma su compromiso con la memoria histórica, adaptando las celebraciones a la realidad actual de transformación urbana que vive la ciudad.

A diferencia de años anteriores, la gestión municipal ha determinado que no se realizará el tradicional Paseo de la Bandera. Esta decisión responde a un criterio técnico y de seguridad: el centro histórico se encuentra en pleno proceso de reconstrucción de sus pistas y veredas.

“Nuestra identidad se fortalece con hechos. El mejor homenaje que podemos rendirle a Piura en este aniversario es avanzar hacia la modernidad. Por respeto a la seguridad de los asistentes y para no interferir con la maquinaria y el avance de las obras que todos los piuranos anhelamos, este año nos concentraremos en actos protocolares de alto significado cívico”, señaló la vocería municipal.

Las actividades han sido diseñadas para mantener la solemnidad y el honor que la fecha amerita: Misa Solemne (07:00 a. m.): En la Catedral de Piura, izamiento del Pabellón Nacional (08:00 a. m.): En la Plaza de Armas, acto que simboliza la unidad y el respeto a nuestros símbolos patrios y Sesión Solemne (08:45 a. m.): En el Salón de Actos “Almirante Miguel Grau”.

El alcalde Gabriel Madrid Orue brindará el discurso de orden, detallando el impacto de las obras ejecutadas en 2025 y la hoja de ruta para el presente periodo.

La Municipalidad Provincial de Piura invita a la población a seguir las transmisiones oficiales y a embanderar sus viviendas, celebrando con orgullo un año más de libertad y progreso.