Esta semana la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación dio a conocer que la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal confirmó la incorporación del Distrito Fiscal de Piura como uno de los 15 distritos fiscales, a nivel nacional, donde se creará e implementará las Fiscalías Especializadas contra la Extorsión y Delitos Conexos; ello como respuesta a las diversas gestiones realizadas por la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Faviola Susana Campos Hidalgo, ante la Fiscalía de la Nación para solicitar brindar atención a nuestra región ante la problemática de la extorsión.

Conforme al calendario progresivo de implementación de este nuevo subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC), el Distrito Fiscal de Piura está incluido en la Cuarta Fase junto a los Distritos Fiscales de Huaura, Ica y Sullana, dentro del marco del Decreto Legislativo N.º 1735, garantizando infraestructura, tecnología y nuevos fiscales para la región.

Es preciso indicar que, la Secretaria Técnica de Implementación del Código Procesal Penal viene trabajando articuladamente Presidencia del Distrito Fiscal de Piura, por lo que iniciará una programación anticipada de los recursos requeridos para garantizar que, en la fecha prevista, los despachos fiscales cuenten con las condiciones necesarias para el inicio de sus operaciones, comprendiendo, entre otros aspectos, la dotación de personal fiscal y administrativo, la adquisición de bienes y equipamiento tecnológico, así como la disponibilidad, adecuación y acondicionamiento de la infraestructura física necesaria para su funcionamiento.