La Contraloría General advirtió retrasos en las partidas de ruta crítica, trabajos no acordes a las especificaciones técnicas y una partida pagada sin ejecutarse en la obra de creación de represa Cascapampa, ubicada en el distrito de Sondorillo (Huancabamba), a cargo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP), cuya inversión asciende a S/ 30 421 350.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 003-2024-OCI/3921-SCC, la comisión evidenció retrasos en los rubros de pantalla de inyecciones y pantalla o diafragma impermeable de concreto. Algunas partidas aún no se realizaban, pese a que el inicio de su ejecución estaba programado para febrero de este año. Otra partida debía iniciar su ejecución en el mismo mes y hasta el día de la visita no se encontraron en la obra los insumos que también estaban considerados en el programa de ejecución de obra y que son necesarios para ejecutar dicho trabajo.

Respecto a la partida de mejora de caminos de acceso, no se realiza de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, ya que el jefe de supervisión manifestó que el contratista coloca arcilla sobre arcilla y no un material granular que garantice la mejora de los caminos, por no poder eliminar el material excedente. Además, el ingeniero de campo del contratista indicó que la maquinaria está paralizada porque no hay caminos de acceso adecuados.

Durante el recorrido realizado, los auditores verificaron que en los cortes de taludes de los dos estribos (izquierdo y derecho) y en los resultados de las explanaciones que se ejecutan no se visualizaron vestigios de corte en roca fija. Sin embargo, se evidenció pagos relacionados a esta partida, lo cual equivale a un monto de S/ 48 549.

En ese sentido, el contratista y supervisión de la obra vienen configurando a la fecha supuestos de aplicación de penalidad, lo que genera riesgo de que se soliciten ampliaciones de plazo y se retrase la ejecución de la obra.

De otro lado, el equipo del OCI del PEIHAP advirtió un incumplimiento reiterativo de cláusulas del contrato de ejecución de obra. Este hecho configuraría un supuesto de aplicación de penalidad al contratista y al supervisor, lo que podría afectar el adecuado control de la obra.

Asimismo, constataron una inadecuada dirección y control técnico de la obra debido a la inasistencia y cambio de personal clave sin documento sustentante y falta de contratación de personal técnico del contratista. Esta situación también constituye supuestos para aplicación de penalidades, lo que genera el riesgo de pagos indebidos en perjuicio de la entidad. Finalmente, se alertó que la entidad no realizó retención por garantía de fiel cumplimento a la supervisión de obra en la valorización n.° 1.