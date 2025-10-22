La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, detectó presuntas deficiencias en la ejecución de saldo de obra de recuperación de camino vecinal en el distrito de Suyo. La obra en general tenía una inversión de S/ 34´498 711.58.

OBRA. El Informe de Hito de Control N° 023-2025-OCI/0450-SCC evidenció tres situaciones adversas que ponen en riesgo la calidad, funcionalidad y vita útil de la obra “Ejecución de saldo de obra de recuperación de camino vecinal Suyo, Aterrizaje, Sarayuyo, Zapallal, El Frayle, La Laguna, Páramo, Pico de Loro, Barrios Altos, Emp. PE (Chirinos), distrito de Suyo”, a cargo de la municipalidad de Suyo. La Comisión de Control detectó que la estructura del pavimento presenta falta de compactación, textura inadecuada, presencia de parches y protuberancias en la carpeta asfáltica, contraviniendo las especificaciones técnicas.

Las deficiencias fueron detectadas en la progresiva 14+300, 14+000 y 13+000 donde se visualizó los parches sin la colocación y compactación adecuada, mientras que en la progresiva 13+500, 15+000 y otras, la carpeta asfáltica presenta una textura inadecuada y el material se muestra suelto, donde los vehículos dejan huellas.

Además, durante la visita del 29 y 30 de septiembre, la comisión encontró varios paños deficientes, presencia de fracturas, fisuras y asentamientos en la estructura de las cunetas y deficiencias de construcción de las juntas de dilatación de estas.

En algunas progresivas, las juntas de dilatación se han colocado sin seguir el progreso constructivo de aguas a las especificaciones técnicas, además de fisuras y grietas que fueron reparadas de manera inadecuada. Finalmente, la disposición del cemento a granel en sacos big bag sin considerar las recomendaciones de apilamiento.