Tras una inspección, la Contraloría General de la República detectó deficiencias técnicas en la obra de rehabilitación de la Institución Educativa N° 018 Domingo Savio, en el asentamiento humano Santa Rosa, distrito Veintiséis de Octubre.

Según el Informe de Orientación de Oficio N° 007-2026-OCI a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, reveló deficiencias técnicas que comprometen seriamente la integridad de la infraestructura y la de los estudiantes.

Durante la inspección, se identificaron fisuras longitudinales y en las zonas de apoyo de las vigas principales de concreto armado. Al ser estos los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas a las columnas y cimentación, la presencia de grietas, tanto en los tramos centrales como en los extremos, compromete la integridad estructural y la estabilidad del pabellón escolar.

También se detectó que la pendiente de la canaleta de evacuación de las aguas pluviales no cuenta con pendiente adecuada, lo que no permitirá la evacuación correcta hacia el exterior. Sin esta inclinación, el agua de lluvia se empozaría, generando focos infecciosos y acelerando el deterioro de la infraestructura recién intervenida.

La Comisión de Control también advirtió que una parte del cerco perimétrico del colegio es crítico; pues, tres paños del cerco que fue reconstruido por el contratista presenta una grieta vertical que atraviesa todo su espesor. Cabe indicar que estos tres paños fueron destruidos por el contratista para el ingreso de la maquinaria, luego fue reconstruido, sin embargo, ahora está agrietado, y es un peligro para el alumnado, personal docente y administrativo.

En tanto, en el interior de los ambientes también se reportó deficiencias. Se constató que el piso del aula de Psicomotriz se está asentando, dejando una separación respecto al contrazócalo. Además, se hallaron piezas de cerámica rotas, lo que incrementa el peligro de tropiezos y caídas para los niños durante sus actividades diarias.

Asimismo, se detectó la falta de instalación de los juegos recreativos, pues según el informe, estos fueron hallados amontonados y fuera de servicio en un área exterior. Sin embargo, el expediente técnico de obra aprobado por la entidad contempló en el presupuesto de obra el desmontaje de juegos infantiles y su reubicación.

Finalmente, se evidenció la ausencia de remaches en los agujeros de fijación de las bisagras en las puertas de aluminio instaladas en las aulas, aun cuando el expediente lo debió considerar.

Es de gran importancia la colocación de remaches en todos los agujeros de fijación de las bisagras para garantizar la integridad estructural y la vida util de una puerta de aluminio.

Intentamos comunicarnos con el subgerente de Infraestructura de la comuna, pero no obtuvimos respuesta.