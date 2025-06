En una auditoría, un equipo de especialistas de una empresa de Lima, bajo la supervisión de Contraloría General de la República, detectó deficiencias en los estados financieros en la Universidad Nacional de Frontera (UNF) de Sullana, equivalente a S/31’383,135.80, que no se encuentran sustentados con las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2024.

Se trata del informe 023-2025-3-0585-RDS, comprendido en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024.

El documento indica que, “de la evaluación efectuada a la escasa documentación proporcionada en el desarrollo de las actividades programadas, en el proceso de auditoría financiera gubernamental, no se ha podido validar el rubro efectivo y equivalente de efectivo, toda vez que los responsables de la Unidad de Tesorería de la universidad, no han proporcionado las conciliaciones bancarias de las cuentas que componen cada uno de los rubros y divisionarias con su documentación sustentatoria al 31 de diciembre del 2024”, señala.

Asimismo que, mediante el requerimiento Nº005-2025 y con reiterativo documento Nº028-2005, el equipo de dicha sociedad de auditoría, solicitó a la Unidad de Tesorería y Finanzas, las conciliaciones bancarias al mes de diciembre del 2024. Asimismo, otros documentos.

Tras ello, mediante informe Nº105-2025-UNF/DGA-UT de fecha 07-05-2025, el jefe de Tesorería señaló que, “se deja constancia que las conciliaciones bancarias al 31 de octubre del 2024, se remitieron a la oficina de contabilidad por el mes de noviembre en físico y a la fecha no tenemos respuesta alguna. Es preciso indicar que las conciliaciones al 31 de diciembre del 2024, se alcanzarán a más tardar el 09 de mayo del 2025”.

Ante esto, el equipo de la sociedad de auditoría señaló que “evidenciándose y demostrándose que al cierre del ejercicio económico 2024, el rubro efectivo y equivalente del efectivo, no cuentan con el sustento documentario de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes que se encuentran registrados en las divisiones del rubro y que son de propiedad de la universidad, lo cual genera que no pueda determinar la consistencia de cada una de la divisionarias respectivas”.

Por otro lado, en cuanto al rubro propiedad planta y equipo neto, indican que, de la documentación proporcionada por la universidad, al cierre del ejercicio económico 2024, han podido identificar diferencias en dicho rubro en la divisionaria vehículos, maquinaria y otros por S/19’723,457.62, entre los registros contables y el resultado del inventario patrimonial.

Indican que, bienes que se encuentran registrados contablemente, pero que Control Patrimonial no los tienen registrados a la fecha, no se les ha asignado un código patrimonial, ni se les ha registrado en los sistemas de información, por ende, no se les está realizando su depreciación, a pesar que ya se encuentran en funcionamiento.

Tras esto, el responsable de Contabilidad les manifestó que tiene conocimiento de las diferencias mostradas entre la Unidad de Contabilidad y el resultado del inventario, realizado correspondiente al ejercicio 2024 y existe que son bienes de la universidad que aún están pendientes de activar y que ya cuentan con un cronograma establecido para que los bienes sean dados de alta y, por ende, ser depreciados.