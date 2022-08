La Contraloría advirtió que la empresa que ganó la licitación para la compra de más de 12 mil computadoras portátiles, que deberán ser distribuidas a las UGEL de las 8 provincias de la región Piura, no forma parte de la red de abastecimiento de HP, por lo que se corre el riesgo que no se adquieran estos equipos tecnológicos.





El informe 005-2022-OCI/0739-SOO detalla que el plazo para la formalización de la solicitud de proforma, ingresada en la plataforma de Perú Compras, bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdo marco para la adquisición de 12,621 computadoras portátiles están a punto de vencer, sin que la entidad genere la orden de compra o en su defecto, sustente la no culminación de la contratación.

El documento precisa que la empresa ganadora EJP Solutions SAC iba a comprar las más de 12 mil máquinas, por un valor ascendente a los S/ 25′503,587, sin embargo, se confirmó que dicha empresa no forma parte de los canales de distribución de HP. Adicional a ello, señala que no se ha gestionado el requerimiento de atención de las 12,621 computadoras portátiles para la entidad del gobierno regional, cuyo plazo vencía el 26 de julio.

Por su parte, el director regional de Educación, Elvis Bonifaz, precisó que continúan con el proceso para la compra de los equipos, pero con otra empresa, ya que el proceso con EJP Solutions SAC se dejó nula por no cumplir con los requisitos establecidos.