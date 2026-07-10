La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en Piura, contrató a proveedoras que tienen vínculos de parentesco con regidores de la institución. Además, señaló que presentaron declaraciones juradas inexactas en las que aseguraban no tener ningún grado de consanguinidad o afinidad con los concejales de dicha comuna.

Según el Informe de Oficio Posterior N.º 020-2026-OCI/6042-AOP, la Oficina de Control Institucional (OCI) identificó las situaciones adversas que afectaron la legalidad, transparencia e imparcialidad que deben regir en las contrataciones públicas.

“La Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre contrató, mediante órdenes de servicio por importes menores a ocho UIT (Unidad Impositiva Tributaria), a las proveedoras Jessica Sofía Paucar Yanayaco y Rubi Abad Vicente, quienes presentaron declaraciones juradas ocultando tener parentesco con los regidores de la entidad; configurándose, además, una injerencia indirecta por omisión de los propios regidores al incumplir su rol de garantes y no oponerse a que sus familiares directos contrataran con la entidad”, señala el informe.

La primera situación se refiere a la proveedora Jessica Paucar Yanayaco, quien es sobrina del regidor Percy Yanayaco Chinchay. El documento señala que, “mediante informe Nº 63-2025-SGECDR-GDS/MDVO del 27 de enero del 2025, el subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación requirió el servicio de una persona para matemática secundaria para la sede de San Pablo, como parte del programa de vacaciones útiles 2025, procediendo la Oficina de Abastecimiento a contratar a la señora Jessica Paucar Yanayaco”.

Mientras que, con informe Nº 116-2026-SGECDR-GDS/MDVO del 2 de febrero del 2026, la misma subgerencia solicitó el servicio de un monitor de matemáticas de secundaria para la sede de la I.E. Monseñor Ramón Zubieta, también para el programa de vacaciones útiles, volviendo a contratar a la sobrina del concejal.

La Contraloría reveló que la citada proveedora mintió en sus declaraciones juradas. El documento señala: “... la citada proveedora indicó no tener vínculo de consanguinidad con funcionarios de la entidad y tampoco con aquellos que tengan injerencia directa o indirecta en la contratación; sin embargo se verificó que tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad con el señor Percy Yanayaco Chinchay, quien viene desempeñándose en el cargo de regidor...”.

Otro de los casos detectados es la contratación de la cuñada del regidor Porfirio Girón Ogoña. “Se verificó que durante el 2024 y 2025, el responsable del Vaso de Leche solicitó la contratación para diferentes servicios, habiendo la Oficina de Abastecimiento contratado a la proveedora Rubi Abad Vicente”, señala el informe.

Ella realizó labores de apoyo para el empadronamiento del Vaso de Leche, apoyo en la supervisión y seguimiento de actividades.

Al igual que en el caso anterior, Abad aseguró en su declaración jurada no tener ningún parentesco en la comuna. “... la citada proveedora indicó no tener vínculo de consanguinidad con funcionarios de la entidad y tampoco con aquellos que tengan injerencia directa o indirecta en la contratación; sin embargo se verificó que tiene vínculo de parentesco con el señor Porfirio Girón Ogoña, quien viene desempeñando el cargo de regidor municipal”, concluye el informe de la Contraloría.