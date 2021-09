A la reducción de distritos beneficiados (de 38 a 18) en el Plan de Intervención de Cofopri, por el fuerte sismo de 6.1 de magnitud ocurrido el pasado 30 de julio, tras la declaratoria de emergencia, se suma que las acciones para el levantamiento del catastro de daños vienen presentando modificaciones sobre la situación de las viviendas afectadas, inhabilitadas o colapsadas.

Esto ha cambiado por las 36 réplicas registradas hasta el 3 de setiembre pasado. La Contraloría General de la República, en un segundo informe, detalla que existen fichas de levantamiento para el catastro de daños registradas en el sistema de digitación que presentan cambios en el estado físico del predio, poniendo en riesgo el logro de objetivos para la identificación de las viviendas damnificadas.

La situación se agrava porque a 45 días del sismo, aún no se tiene el Plan de Reconstrucción y Rehabilitación.

Viviendas

El Plan de Intervenciones de Cofopri tiene previsto atender 854 viviendas, de las cuales 42 son colapsadas y 812 inhabilitadas dentro de los 18 distritos de las cinco provincias de la región. Así lo precisa el informe de emergencia 1154-12/8/2021/COEN-INDECI.

Sin embargo, el informe de hito de control N° 010-2021-OCI/4246-SCC, realizado por los auditores de la Contraloría, del 24 al 27 de agosto, advierte que las constantes réplicas, que al 3 de setiembre suman 36, vienen modificando el estado de las viviendas afectadas a inhabilitadas o colapsadas.

Ello tras el informe de emergencia 1215-24/8/2021/COEN-INDECI, el mismo que detalla que existe un incremento de 15 viviendas colapsadas, 755 inhabitadas y 1786 afectadas; es decir, de 42 casas destruidas pasaron a 57, de 812 inhabilitadas a 1567 y de 3,364 afectados aumentaron a 5,150; lo que podría afectar el logro del objetivo de la ejecución del catastro de daños y el resultado de la ejecución de las medidas y acciones de excepción, inmediata y necesarias.

“La principal dificultad presentada en el trabajo de campo es que, ante la persistencia de los movimientos sísmicos en la zona, el estado y situación de las viviendas no es el definitivo, por lo que muchas de las viviendas consideradas en la evaluación previa realizada por la municipalidad como condición de afectada, ahora están siendo consideradas como inhabitables o colapsadas...”, detalla el informe.

Sobre la digitación de fichas de levantamiento de catastro en el sistema de dicha entidad, se advierte que 62 registros presentan inconsistencias en referencia al estado físico del predio, es decir, se consignó en 61 fichas la condición de viviendas recuperables, pero en el aplicativo se registraron con afectación leve o moderada; mientras que una ficha se menciona el inmueble como inhabitable; sin embargo, en el sistema fue ingresada con afectación leve o moderada, lo que podría afectar en la identificación de las viviendas.

SANCIONES

El contralor Nelson Shack enfatizó que a 45 días del fuerte sismo de 6.1 de magnitud, aún no se cuenta con el plan de reconstrucción para atender los daños provocados por el movimiento telúrico, ante ello recordó que las autoridades y funcionarios que no actúen con absoluta diligencia en periodos de Emergencia podrían ser sancionados administrativamente.

“Ahora ya hay una conducta infractora tipificada en el procedimiento administrativo sancionador, que habla precisamente de la inconducta funcional por no actuar en periodos de emergencia como este; entonces, los recursos disponibles y acciones deben mostrar que hay absoluta diligencia por parte de las autoridades y funcionarios para evitar seguir postergando la prestación de los bienes, servicios y realización de las obras. Ya han pasado 45 días y todavía no se puede iniciar el proceso de reconstrucción y rehabilitación, los procesos de ayuda humanitaria han fluido, pero ahora se requiere de una coordinación a nivel de región y sectores del gobierno nacional con el propósito de trabajar de manera armónica para poder ejecutar la reconstrucción, que no debería demorar entre 18 a 24 meses”, acotó el contralor.

Por su parte, el titular de la Dirección Desconcentrada de Indeci de Piura, César Chonate Vergara, precisó que la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) son dinámicos, es decir, puede variar; sin embargo, para efecto de que los sectores involucrados (gobierno central y regional) actúen, se hace un corte de la cantidad de daños y se hace programación de las acciones que se tienen que ejecutar.

“Estamos en coordinación con los municipios para que la información sea válida porque todo eso será supervisado por la Contraloría. Ante el incremento del Edan, el Gobierno Regional hará su requerimiento de atención al gobierno central, quienes evaluarán y determinarán la condición de los predios”, mencionó.

RESPUESTA

Un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que se atenderá al 100% de viviendas que hayan sido declaradas inhabitables o colapsadas, tras el fuerte sismo, ello tras el informe de la Contraloría.

Las familias damnificadas accederán al Bono Familiar Habitacional o al Bono de Reforzamiento del programa Techo Propio, según corresponda. Para ello, se elaboró un primer catastro de daños, que permitió el desembolso de S/ 25′600,000 para 854 viviendas.

Pero, tras el incremento de viviendas colapsadas o afectadas por las réplicas, Cofopri viene elaborando una segunda etapa del Catastro de Daños, que actualizará la cifra de dichos inmuebles que necesitarán la atención con los bonos respectivos.