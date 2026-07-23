El Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Piura (CONREDE) criticó a las autoridades de la región por la no ejecución de obras de mitigación y prevención ante el anunciado Fenómeno El Niño, el cual afectaría una vez más a la población vulnerable y exigió contar con proyectos integrales y no segmentados.

El presidente del Conrede y decano del CIP, Manuel Asmat, afirmó que faltan acciones de mitigación, pues el proyecto de salida al mar aún no está disponible. “En el 2019 declaré que en 7 años más o menos se iba a contar ya con estos proyectos definitivos, ya estamos 2026, pasaron esos 7 años y tenemos más que perfiles de algunos proyectos”, dijo.

Precisó que ANIN anunció la aprobación de la viabilidad de dos de los ocho proyectos que constituyen el programa completo del control de inundaciones. “Se ha aprobado el drenaje pluvial y las defensas ribereñas...y nuestra preocupación es que con defensas ribereñas solamente no vamos a proteger a la ciudad, ni al Bajo Piura...creemos que la salida más viable ahorita es la salida al mar”, acotó.

La decana de Arquitectos, Laura Morocho, dijo que no se pueden trabajar proyectos de manera segmentada cuando se tiene un problema macro. “Tenemos que trabajar la descolmatación del río, porque hay que mantener esa caja hidráulica limpia para evacuar las aguas”, indicó.

Sugirió realizar el mantenimiento de los SAREs, evaluación de las defensas ribereñas de ambas caras y de los puentes. “Tenemos dos puentes todavía que tienen cimientos dentro del río y que mucho se ha dicho sobre sus deficiencias, pero hasta ahora poco se hace”, precisó.

Pidió evaluar la infraestructura de los hospitales y colegios, los cuales tienen filtraciones y muchos de éstos colapsan. “...la infraestructura hospitalaria siempre colapsa, no solamente por volumen de atención, sino también en las mismas edificaciones y no solamente los hospitales, sino también los colegios”.

El decano de los Contadores, José Mosquera, criticó que las autoridades de Piura solo están haciendo diagnósticos. “El puente Sánchez Cerro es responsabilidad de la Municipalidad de Piura, y no ha hecho absolutamente nada; el puente Cáceres del Ministerio de Transportes, y tampoco se ha hecho nada...Yo no creo que necesitemos más ciencia, necesitamos que las autoridades se pongan a trabajar y a reformular los presupuestos. Hay partidas que no se van a utilizar por el FEN”, acotó.

José Olivos, decano de Economistas, subrayó que no existe planificación para atender lo que se nos avecina. “La Contraloría advirtió que el Coer y los COEL, donde se acogen los alimentos, están totalmente desabastecidos. “¿cómo vamos a reaccionar”, se preguntó.