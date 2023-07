Seis rectores de universidades públicas a nivel nacional denunciaron públicamente que la elección del piurano Manuel Enemecio Castillo Venegas, como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), habría sido de forma irregular, pues las elecciones supuestamente fueron fraudulentas.

De acuerdo a la denuncia emitida en el programa Punto Final, los catedráticos aseguraron que ni ellos ni la mayoría votó por Manuel Castillo como representante de las universidades nacionales.

Según un documento oficial emitido por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, invitó a los 31 rectores de las universidades públicas a la elección de los dos representantes ante Sunedu. En dicha votación solo pueden participar rectores y fue de manera presencial.

Sin embargo, de los 31 invitados, 19 rectores no asistieron porque no estaban de acuerdo con la nueva ley del Congreso que eliminaba la meritocracia en Sunedu. No hubo quórum para poder realizar una elección.

Sin mayoría y sin respetar lo que indicaba la convocatoria, los 9 rectores presentes, 2 rectores encargados y un rector por videollamada eligen con 8 votos al representante por Ica, Manuel Hernández y con 7 votos al de Piura, Manuel Castillo Venegas.

“La elección ha sido indebida, solo respondió a interés de algunos miembros”, dijo Policarpio Chauca Valqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

“Qué plan maquiavélico tenían para capturar la Sunedu, eso han hecho, han capturado de manera ilegal e incorrecta”, dijo Anselmo Magallanes, exrector de San Luis Gonzaga de Ica.